Economia / Bergamo Città
Lunedì 15 Settembre 2025
Lavoro, 150 annunci sul portale della Provincia di Bergamo
LE OFFERTE. Tanti i profili richiesti nei nuovi annunci sul portale della Provincia di Bergamo.
Sono 150 le offerte di lavoro attualmente disponibili nei dieci Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo. Per consultarle in modo semplice e immediato è attiva la nuova piattaforma dedicata: offertelavoro.provincia.bergamo.it. Sul portale è possibile: ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze; approfondire tutti i dettagli di ciascuna proposta; candidarsi direttamente online. Un’opportunità concreta per chi è in cerca di lavoro o vuole valutare nuove prospettive professionali sul territorio bergamasco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA