Lavoro, McDonald’s cerca 50 persone per i ristoranti di Bergamo e provincia

McDonald’s cerca 50 nuovi candidati per rafforzare i team di alcuni dei suoi ristoranti di Bergamo e provincia e, nello specifico, per i ristoranti di Bergamo in piazza Marconi e in via San Giovanni Bosco, Dalmine in via Vailetta, Curno Drive in via Meucci e Curno Mall Drive presso il Centro Commerciale Curno in via Fermi, Carvico in via Carlo Gerolamo Conti e Stezzano in via Guzzanica presso il centro commerciale Le Due Torri.