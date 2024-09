Le figure professionali più ricercate da qui al 2028? Ingegneri, economisti e matematici

Nel periodo 2024-2028, il sistema economico italiano avrà bisogno di circa 1,2 milioni di occupati con una laurea o un titolo dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), oltre a 90-110mila diplomati degli Istituti tecnologici superiori – Its Academy. Questo fabbisogno si traduce in una richiesta media annuale da 250mila a 271mila unità con formazione terziaria (università, Its Academy e Afam).

La domanda di giovani

Si prospetta un mismatch tra domanda e offerta nei settori scientifici e ingegneristici, mentre un surplus di offerta è atteso negli indirizzi umanistici Tra questi - secondo la ricerca di Unioncamere con il Sistema Informativo Excelsior - i percorsi Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) rappresenteranno una parte significativa della domanda, stimata tra 72mila e 82mila unità all’anno. In particolare, si evidenzia una forte richiesta per ingegneri industriali ed elettronici (36-41mila unità all’anno), seguiti dagli ingegneri civili e architetti (13-15mila unità) e dai laureati in scienze matematiche, fisiche e informatiche (12-14mila unità). Oltre alle discipline Stem, si segnala un rilevante fabbisogno di figure economico-statistiche (44-50mila unità), insegnanti e formatori (42-45mila unità) e professionisti del settore medico-sanitario (circa 38mila unità).

L’offerta di giovani