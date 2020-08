L’effetto Covid sul mercato del lavoro Nella Bergamasca persi 10 mila posti

Anche a giugno calo del 9,9% degli avviamenti. Tiene l’industria, migliora l’edilizia, male il commercio. Industriali: preoccupati per i ritorni dei focolai all’estero.

Sono oltre 10 mila le posizioni lavorative perse tra marzo e giugno di quest’anno. Ad essere più colpiti sono commercio e servizi, in particolare per le attività legate al turismo. Tiene l’industria, dove il calo ha fortunatamente subito una frenata, mentre migliora la situazione nell’edilizia e nel comparto agricolo. E’ la fotografia dell’Osservatorio della Provincia sull’occupazione, che mette in primo piano il saldo negativo fra avviamenti e cessazioni dei rapporti di lavoro amplificato dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento adottate a partire dal mese di marzo.

Il picco negativo degli avviamenti si è avuto ad aprile (-68,1% tendenziale), mentre la flessione si è attenuata a maggio (-41,6%) e ancor più a giugno (-20,9%) grazie alla progressiva riapertura delle attività. Ma il saldo è comunque negativo: a giugno le nuove assunzioni sono state 10.006, 2.643 in meno rispetto a giugno 2019, e le cessazioni hanno raggiunto quota 14.499 (1.601 in meno rispetto a un anno fa) con un calo tendenziale del 9,9%.