Lego batte i rivali vendite su del 17%: in Italia 24 negozi

Il fatturato è infatti salito del 17% a 64,6 miliardi di corone danesi (pari a circa 8,7 miliardi di euro), mentre il trend dei margini risente dei forti investimenti fatti nell’anno, con la crescita dell’utile operativo che si ferma al 5%, a 17,9 miliardi (2,4 miliardi di euro), e quella del risultato netto al 3,5%, a 13,8 miliardi di corone (1,85 miliardi).Lo scorso anno l’azienda di Billund ha aperto 155 nuovi negozi a marchio Lego, portando a 904 il numero complessivo degli store, ha ampliato la capacità produttiva in tre fabbriche, ha iniziato i lavori di un nuovo impianto senza impatti climatici (carbon neutral) a Binh Duong, in Vietnam, ha annunciato la costruzione di un’analoga fabbrica a Richmond, negli Stati Uniti, con l’obiettivo di soddisfare la domanda crescente dalle Americhe, ed ha aumentato gli investimenti per la trasformazione digitale lungo tutta la catena del business. In Italia 24 i Lego Store aperti in parnership con Percassi (l’ultimo lo scorso dicembre a Brescia), oltre 40 a livello europeo.