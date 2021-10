Lego e Percassi: ristrutturato lo store di Milano. «Tra le novità versioni personalizzate delle Minifigure» - Foto

A Milano, uno dei più grandi punti vendita Lego d’Italia, in partnership con Percassi, ha un nuovo look.

In Corso Monforte 2, lo store tra i più grandi d’Italia si è trasformato con una sorpresa: la Minifigure Factory, che permetterà di personalizzare l’iconica Minifigure Lego. Un’opportunità unica per creare la propria versione in formato Lego e per trasformare in Minifigure Lego chiunque si voglia.

Tra le novità, un tavolo interattivo dedicato alle nuove proposte, capace di «portare in vita» le storie che si celano dietro i set disponibili in negozio. Grazie a questo speciale demo table sarà possibile visionare i primi progetti e prototipi dei prodotti, scoprire i segreti sul processo di sviluppo e «incontrare» virtualmente i designer Lego.