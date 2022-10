Levate, Sabo acquisisce due siti produttivi in Germania e in Cina

Sabo spa, azienda chimica con sede a Levate, annuncia l’acquisizione dalla multinazionale tedesca Evonik Industries Ag del business «Taa» e derivati e dei siti produttivi nel parco chimico di Marl in Germania e a Liaoyang in Cina. La Taa e suoi derivati sono materie prime chiave utilizzate nella produzione di additivi stabilizzanti quali le Ammine Stericamente Impedite (Hals). Questi additivi proteggono e stabilizzano le materie plastiche e altri substrati contro la fotodegradazione consentendone l’uso in ambienti esterni. Le Hals sono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, quali componenti automobilistici, film agricoli, materiali per costruzioni, beni di consumo e altro.