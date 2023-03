L’export alimentare riprende quota, Germania e Usa sempre primi mercati

Nel periodo gennaio-settembre del 2022 le esportazioni complessive dei distretti agroalimentari italiani sono aumentate a valori correnti del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a sfiorare 19 miliardi. Il dato, che emerge dal Monitor sui distretti agro-alimentari della direzione Studi di Intesa Sanpaolo, è in continuità col trend di crescita del totale delle esportazioni nazionali (+16,7% nei primi 9 mesi 2022) di cui i distretti rappresentano il 44% in termini di valori esportati. Trainante il comparto industrie alimentari e bevande, cresciuto del 19% nel periodo gennaio-settembre 2022, a fronte di un indice dei prezzi sui mercati esteri che, nello stesso periodo, ha registrato una crescita del 10,5%. Nel caso del beverage le ricadute orobiche sono importanti, specie sul fronte delle acque minerali, con diverse aziende sul territorio, trainate, in termini di ricavi e volumi, da Sanpellegrino.