L’IA taglia i tempi di ricerca e sviluppo. «Così Brembo sempre più competitiva»

Consente di esplorare percorsi di ricerca e sviluppo non convenzionali, identifica rapidamente eventuali errori e migliora le formule per i materiali. Risultato: genera in pochi minuti formule innovative per le pastiglie freno consentendo così a Brembo un notevole vantaggio competitivo. Il merito è di «Alchemix», progetto di intelligenza artificiale messo a punto dal team Data Science and AI dell’azienda di Stezzano, usando Azure OpenAI di Microsof, con il supporto del Brembo Inspiration Lab aperto nella Silicon Valley.

«Il futuro di Brembo è sempre più digitale e, in questo percorso, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale» Alchemix è una delle soluzioni sviluppate dalle aziende italiane presentata ieri durante la tappa a Roma del Microsoft AI Tour, evento dedicato all’intelligenza artificiale. Un giro delle capitali europee partito da Londra il 21 ottobre in cui il colosso americano hi-tech di sta mostrando come le sue piattaforme di IA - Copilot e gli «AI Agents», assistenti virtuali che aiutano l’uomo in alcuni processi che hanno sempre più funzioni - si stanno integrando nella produttività occupandosi delle «operazioni di routine a scarso valore aggiunto». «Il futuro di Brembo è sempre più digitale e, in questo percorso, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale. Grazie all’integrazione dell’IA nel Gruppo, stiamo accorciando i tempi di ricerca e sviluppo per anticipare le esigenze del mercato e migliorare l’efficienza produttiva» ha detto Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo. «Siamo convinti - ha aggiunto - che la tecnologia Microsoft, unita alla nostra esperienza nelle applicazioni dell’Intelligenza artificiale, rafforzi il ruolo di Brembo come solution provider per i nostri clienti».

A raccontare i loro percorsi di innovazione digitale basati sull’IA diverse eccellenze italiane tra cui illimity, Inps, Lavazza, Campari, Ferrero e Unipol. Tra le storie spicca, non per importanza ma per l’imminente attualità, Julia, la piattaforma che servirà ai turisti che arriveranno a Roma durante il Giubileo. Frutto della collaborazione di Roma Capitale e Microsoft , è una guida virtuale potenziata dall’intelligenza artificiale a cui si potranno chiedere informazioni per visite ai siti del patrimonio culturale, itinerari della città, suggerimenti su alloggi e ristoranti. «Roma non è solo una città museo, ma una grande capitale europea moderna e affamata di innovazione», ha detto il sindaco Roberto Gualtieri.

«L’Italia è un paese a grande vocazione imprenditoriale»