L’inflazione è in calo, ma i prezzi corrono per gli alimentari

Con le associazioni di difesa dei consumatori che tornano a lanciare l’allarme di una nuova stangata per le famiglie. L’Istat ha di fatto confermato le stime preliminari dell’andamento del carovita ad agosto, sceso dall’1,7 all’1,6% grazie soprattutto al raffreddamento dei prezzi dei beni energetici (che passano da un -3,4% di luglio a -4,8%) e in particolare dei prodotti regolamentati, le cui quotazioni rallentano da +17,1% a +12,9%, frenati dalla flessione dei prezzi del gas di città e gas naturale nel mercato tutelato (da +1,4% a -5,3%).

La preoccupazione

Ma l’Unione nazionale consumatori osserva che l’inflazione tendenziale in calo «è solo un miraggio, dato che calano i prezzi di spese che non si fanno in estate, come il gas, mentre decollano sia quelle obbligate dei prodotti alimentari, sia quelle legate alle ferie». In effetti l’Istat rileva che accelerano i prezzi nel settore alimentare, cresciuti su base annua del 3,8% dal +3,7% di luglio, per effetto dell’aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei prodotti non lavorati (+5,6% da +5,1%), parzialmente compensato dalla lieve frenata di quelli dei lavorati (+2,7% da +2,8%). In particolare, tra gli alimentari non lavorati, spicca l’aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +3,1% a +5,1%; +1,6% su luglio) e delle carni (da +4,9% a +5,1%; +0,5% su luglio). Anche Assoutenti parla di una «stangata alimentare» che secondo i suoi calcoli, a parità di consumi, vale 6,5 miliardi di euro annui in termini di maggiore spesa per l’acquisto di cibi e bevande. L’associazione di tutela degli utenti ricorda infatti che alcuni beni di largo consumo registrano un trend allarmante: il burro rincara del 15,1% su anno, la frutta fresca dell’8,8% con punte del 14,8% per pesche e nettarine, la carne bovina del 6,8%, formaggi e latticini salgono del 6,6%, le uova segnano un +7%, i pomodori +13,6%. Particolarmente preoccupata anche Federconsumatori secondo cui con l’inflazione all’1,6%, per una famiglia media ci saranno ricadute pari a 504 euro in più all’anno, di cui 190,40 euro solo nel settore alimentare.