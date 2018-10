L’ultima volta con il «vecchio» Isee Dal 2019 si cambia, ecco come

Introdotto dalla legge di Bilancio e fatto slittare dal decreto Milleproroghe 2018 sta per arrivare il modello Isee precompilato. Dopo i modelli precompilati 730 e Unico, la novità precompilata riguardante l’indicatore della situazione economica equivalente (rapporto tra l’Ise, l’indicatore di situazione economica, e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge), entrerà in vigore il primo settembre 2019. Una data che sembra lontana ma che in realtà è bene fissare in agenda da subito perché cambia la tempistica rispetto a quella sinora in vigore.