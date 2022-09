Marzotto crea Minerva per un polo del lusso. E c’è anche la Koverlux

D’accordo, c’è un garage più famoso di altri, che si trova al 2066 Crist Drive di Los Altos, in California, dove Steve Jobs ha gettato le basi di quella che sarebbe diventata la Apple. Ma non è certo l’unico «box» in cui è nata un’idea imprenditoriale. In altri anni (2001) e ad altre latitudini (Grumello del Monte), un giovane poco più che ventenne, dopo aver lavorato come tecnico in un’azienda che produce impianti laser, decide di acquistare due macchine per l’incisione dei bottoni e di avviare l’attività per l’appunto nel garage di casa. L’intuizione funziona e Giuseppe Cerea propone ai bottonifici del distretto un servizio di marcatura laser personalizzato per bottoni in plastica, metallo e madreperla, giusto per citare alcuni materiali.