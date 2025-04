McDonald’s apre a giugno a Ghisalba, previsti 50 posti di lavoro

A Ghisalba è prevista, per la seconda metà di giugno, l’apertura di un ristorante della catena McDonald’s. I lavori sono in corso sulla porzione nord dell’area commerciale prospicente la provinciale Francesca. Nel frattempo, al via le selezioni del personale da assumere. Si tratta di circa 50 posti di lavoro che, come precisa il sindaco Gianluigi Conti, «corrispondono a contratti a tempo part time per 40-50 persone. Abbiamo in essere, come Comune, un accordo con l’azienda in base al quale non appena decideranno quando iniziare i colloqui di selezione del personale, ce lo comunicheranno cosicché potremo pubblicare l’informazione sui canali social del Comune e renderlo quindi noto ai nostri cittadini».