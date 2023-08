Mercati in Bergamasca, la denuncia: nome ingannevole

In relazione agli eventi in programma venerdì 18 agosto a Carona, sabato 19 agosto a Schilpario e domenica 20 agosto a Rovetta dal titolo «Mercato da Forte dei Marmi – Non il solito mercato», Anva, associazione che riunisce e tutela le imprese del commercio su aree pubbliche di Confesercenti, prende le distanze.

«Vogliamo segnalare il messaggio doppiamente scorretto delle locandine utilizzate – afferma il presidente di Anva Bergamo, Antonio Caffi – in primo luogo perché utilizzano il marchio “Mercato da Forte dei Marmi” senza avere nessun titolo. Lo testimonia la dichiarazione del sindaco del Comune di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, che da mesi denuncia: «L’unico Mercato del Forte è quello che si svolge a Forte dei Marmi. Tutto quello che viene portato fuori con il brand del Mercato del Forte non è mai stato da noi riconosciuto come tale e continueremo in questa direzione. Oltre a ciò, nel pubblicizzare l’iniziativa, usando l’espressione “Non il solito mercato”, si va a screditare la categoria degli ambulanti, con il chiaro scopo di volersi porre in una posizione sopravvalutata solo mediante una loro affermazione».

«Danno per i mercati locali»