Mercato energia: niente scelta dopo il 10? Adiconsum: attenzione all’opzione “Placet” di Arera

Lo spiega Adiconsum: si può andare sul libero mercato e trovare l’offerta più vantaggiosa per il loro profilo consumi con l’attuale o con un nuovo gestore; sottoscrivere un contratto denominato “Placet” oppure, non optare per alcun cambiamento e ricadere automaticamente così in una tariffa che Arera ha nominato “Placet in deroga”. Coloro che per qualsiasi ragione, non hanno effettuato alcuna scelta, resteranno con il medesimo venditore e si vedranno applicare da gennaio 2024 l’offerta “Placet in deroga”.

Nell’offerta “placet in deroga” le condizioni economiche e contrattuali sono definite dall’Autorità ad eccezione di una componente fissa annuale definita dal venditore: in particolare quindi la componente variabile è sempre pari a PSV+0,05€/Smc mentre la componente fissa dipende sempre dal venditore e quindi cambierà di volta in volta.

«E’ preoccupante che si sia scelto di chiamare Placet ambedue le offerte, differenziate solo per un codice offerta comprensibile solo ai più accorti – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo. I venditori di gas hanno sistematicamente posizionato, da quello che si evince dai dati pubblicati, la loro offerta Placet con le condizioni peggiori possibili per i loro clienti. È un tema che forse dovrebbe interessare l’Antitrust visto che si potrebbe configurare una sorta “di cartello”: tutte le offerte Placet infatti sono a costi decisamente superiori alle “Placet in deroga” e alle proprie altre offerte del mercato libero».

«Attenzione quindi a leggere bene il codice dell’offerta e le condizioni contrattuali per verificare che non venga applicata l’offerta Placet più sconveniente, operazione non facile su un pdf di 11 pagine scritte a caratteri microscopici». «Siamo oggetto di continue telefonate al limite dello stalking – continua Busi -, ma quando l’operatore di un call center o una pubblicità parlerà di applicazione dell’offerta Placet così come definita dall’autorità Arera a quale offerta si riferirà? Attenzione quindi a leggere bene il codice dell’offerta e le condizioni contrattuali per verificare che non venga applicata l’offerta Placet più sconveniente, operazione non facile su un pdf di 11 pagine scritte a caratteri microscopici».