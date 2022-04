Moquette e tappeti sintetici: il riciclo totale è possibile

Prosegue l’impegno in ottica di sostenibilità ed economia circolare della «Pietro Radici Industries & Brands» di Cazzano Sant’Andrea. Dopo l’annuncio, a gennaio, di un investimento da un milione e 700 mila euro per l’efficentamento in ottica green dei processi produttivi, ora l’azienda guidata dall’ad Ivan Palazzi, ha ottenuto un’importante certificazione in chiave di sostenibilità ed economia circolare. «Recyclable Plastic» , questo il nome della certificazione ottenuta, riguarda tutti i prodotti di pavimentazione tessile realizzati con tecnologica tufting che utilizzano fibre di poliammide 6, destinati al mercato residenziale, contract e marine.