Moratorie scadute, la «coda» del Covid pesa sul terziario

Finanziamenti garantiti per oltre 4 milioni di euro e più di un centinaio di aziende del commercio, turismo e terziario assistite: sono i dati 2022 dell’attività di Fogalco, la cooperativa di garanzia di Ascom Confcommercio Bergamo. Le pratiche di garanzia con le banche sono state 42, per un importo finanziato di 2.777.500 euro e garanzie per 2.145.000 euro, con una riduzione del 23% rispetto al 2021; i crediti erogati direttamente tramite il Confidi vigilato Asconfidi Lombardia, in cui Fogalco ha una partecipazione, sono stati invece 61 per un totale di 1.112.000 euro, il doppio rispetto all’anno precedente.