Nel 2021 è continuata l’avanzata dei pagamenti digitali: 22%

I pagamenti con carte contactless, con un valore di 126,5 miliardi, si confermano i preferiti dagli italian i per effettuare acquisti in negozio, mentre, sono in forte ascesa i pagamenti da smartphone e oggetti indossabili (wearable) che superano i 7 miliardi di euro, raddoppiando il loro valore e registrando la maggior crescita del comparto.

Nel complesso, la penetrazione dei pagamenti elettronici sui consumi delle famiglie sale a quota 38%, con una crescita di 5 punti percentuali. Emerge dall’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, presentato in occasione del convegno «Innovative Payments: the new normal».A fronte di questi risultati positivi, però, «è peggiorato il divario nei confronti degli altri Paesi europei in quanto a transazioni pro-capite», evidenzia il responsabile scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, Alessandro Perego, segnalando che l’Italia è scesa al 25° posto (su 27) nella classifica continentale.