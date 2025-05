Non chiamateli solo «giochini». Videogames, mercato in crescita

Guai a chiamarli «giochini»: i videogiochi sono un mercato enorme, con un fatturato di 245 miliardi di dollari nel solo 2024. Peccato che l’Italia arranchi: stando ai dati di Iidea, l’Associazione Italiana dell’Intrattenimento Digitale Interattivo, il comparto videoludico del Belpaese fattura tra i 180 e i 200 milioni di euro, con un totale di 200 aziende. «L’industria è in salute e in consolidamento, con trend positivi sia in termini di fatturato che di occupazione», spiega Thalita Malagò, direttore Generale di Iidea che aggiunge: «Il fatturato è salito del 36% in soli due anni, mentre i professionisti sono circa 2.800, il 17% in più rispetto al 2022. E sono quasi tutti giovani: l’80% ha meno di 36 anni».

Italia fanalino di coda

Competenze molto richieste

Vocazione internazionale

Numerose sono le piattaforme di sbocco professionali: l’86% dei giochi attualmente in fase di sviluppo verranno pubblicati per Pc, il 44% su console e il 37% su smartphone. Il comparto ha inoltre una forte vocazione internazionale: il 42% dei prodotti viene sviluppato guardando ai publisher europei, mentre il 37% è prodotto per clienti ed editori americani. La città più attrattiva per lo sviluppo dei videogiochi è Milano, dove hanno sede una trentina di sviluppatori - in Lombardia, invece, ce ne sono 43, un quinto di tutti gli studi italiani. «Milano è riuscita ad attirare gli investimenti di compagnie come Ubisoft e Nacon (un altro colosso francese, ndr), che hanno aperto lì i loro uffici italiani», riporta la direttrice generale di Iidea. Alla Bergamasca, invece, restano le briciole: delle decine di studi lombardi presenti sul portale «Games in Italy» - il più completo censimento delle realtà impegnate nella produzione di videogiochi nel nostro Paese - solo tre hanno sede nella nostra provincia. La prima è «Desdinova», agenzia digitale con sede a Calvenzano che nel 2024 ha presentato il progetto «GGWG - Goose Game Without Goose», una revisione in chiave fantasy del gioco dell’oca. Altra realtà pioniera è «RoboBot Studio», i cui uffici si trovano a Gorle e che ha all’attivo una ventina di progetti per Pc, smartphone console, tra cui il thriller «CrimeBot» e lo strategico ad ambientazione storica «Age of Dynasties». Infine, «Games in Italy» censisce anche lo sviluppatore freelance Michele Pirovano, di Bergamo, che si è occupato del videogioco dedicato al popolare cartone animato dei «Gormiti», a simulatori calcistici per più giocatori e persino a titoli educativi pensati per imparare lingue straniere come l’arabo. È un buon inizio, ma i livelli di Milano (e ancor di più quelli di Parigi, Londra e Berlino) sembrano irraggiungibili.