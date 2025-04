Officine Luigi Resta, una maxi commessa per il nucleare inglese

Il nucleare inglese avanza (anche) grazie alla manifattura bergamasca. Le «Officine Luigi Resta» hanno consegnato a General Electric quattro apparecchi ad alta pressione, o «High Pressure Heater» per la centrale nucleare di Hinkley Point C, nei pressi di Bridgwater, in Inghilterra.

I quattro scambiatori

Come funzionano gli scambiatori

«Poche aziende al mondo»

«Atomo tra le fonti energetiche del futuro»

La centrale Hinkley Point C è la prima commessa atomica per le «Officine Luigi Resta», che puntano a capitalizzare sul lavoro svolto sull’impianto come trampolino di lancio per una maggiore penetrazione nel settore: «Siamo già in contatto con diverse aziende sparse in tutta Europa per altri progetti: crediamo molto in questo settore e riteniamo che l’atomo sarà una delle fonti energetiche del futuro, soprattutto se vogliamo abbattere le emissioni inquinanti. Ci stiamo preparando a espandere la nostra capacità produttiva per centrali nucleari e impianti», dichiara Massimo Resta.