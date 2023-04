Palestra e psicologo entrano in azienda per attrarre i giovani

Hanno superato una catastrofica pandemia, hanno affrontato rincari energetici mai visti prima, stanno resistendo all’impennata dell’inflazione e alle conseguenze di una guerra alle porte dell’Europa, ma non riescono a risolvere la questione del capitale umano. Nessuna azienda ha la ricetta perfetta, neppure le migliori della provincia, sulle quali si focalizza il rapporto Bergamo 2023-Top 500 messo a punto da Pwc in collaborazione con Confindustria Bergamo, Università e Intesa Sanpaolo presentato martedì in Accademia Carrara. Non è tanto un problema di retribuzione, quanto di qualità vita, dentro e fuori l’azienda. «Le aspettative dei giovani rispetto al lavoro sono cambiate, bisogna mettere le persone al centro: questo impone di ripensare i modelli organizzativi, gestionali e produttivi, perché senza capitale umano non può esserci crescita», sottolinea Gian Paolo Manfrè, partner di Pwc.