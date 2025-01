Per le bollette di gas e luce si rischia di spendere circa 350 euro in più

L’ennesimo salasso è in vista: nel 2025 una famiglia media rischia di spendere circa 350 euro in più per le bollette di energia elettrica e gas. È la stima tracciata da Facile.it, portale di comparazione delle offerte che ha analizzato le previsioni sull’andamento delle materie prime alla luce delle tensioni energetiche registrate nelle ultime settimane.

Il conto salato

Tirando le somme, la previsione è che nel 2025 una famiglia-tipo spenderà 2.930 euro in utenze, sempre sommando gas e luce, contro i 2.583 euro del 2024: 347 euro in più, un incremento del 13,6% rispetto all’anno prima. Il grosso dei rincari è legato al gas (+251 euro), mentre l’energia elettrica subirà ritocchi meno pesanti (poco meno di 100 euro in più). L’analisi, specifica Facile.it, «è stata realizzata prendendo in considerazione l’andamento degli indici Psv e Pun (gli indici di riferimento per i prezzi delle materie prime, ndr) da gennaio a dicembre 2024 e le previsioni elaborate dall’European Energy Exchange da gennaio a dicembre 2025, a parità di consumi e altre condizioni economiche che gravano in bolletta». Che fare? «L’aumento del costo delle materie prime è una brutta notizia per le famiglie che hanno una tariffa a prezzo indicizzato – rileva Facile.it -, le quali vedranno crescere gli importi delle bollette. Il consiglio è di verificare le condizioni della propria offerta e valutare se sul mercato libero esistano prodotti più convenienti, magari a prezzo bloccato».