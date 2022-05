Per RadiciGroup un’acquisizione in India. «Un 2022 stressante, pesa il costo del gas»

Per RadiciGroup un 2021 con numeri pre Covid «buoni, sicuramente molto difficili da ripetere quest’anno». Un 2022 «stressante, di grande preoccupazione con previsioni molto difficili da fare» che tuttavia ha visto in questi giorni l’acquisizione di un’azienda in India, specializzata nella produzione di tecnopolimeri, per un investimento di circa 35 milioni . A tracciare le linee di azione in cui si muove la multinazionale orobica leader nei business della chimica, dei tecnopolimeri ad alte prestazioni e delle soluzioni tessili avanzate, il presidente Angelo Radici in occasione della presentazione del bilancio 2021 chiuso con un fatturato di 1.508 milioni di euro a fronte dei 1.019 milioni dello scorso anno.