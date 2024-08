Peste suina, nuovi focolai scoperti anche in Lombardia

Individuati 8 focolai

Il problema della peste suina riguarda oltre alla nostra regione, anche Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Toscana, dove, a fine luglio, sono stati scoperti nuovi focolai. Per la precisione, in Lombardia, dove vengono allevati 4,4 milioni di capi, pari al 47% del totale nazionale, nelle ultime due settimane sono stati individuati otto focolai, due nel Milanese e sei in provincia di Pavia, con il coinvolgimento di 19.179 suini. Dal 2021 in Lombardia sono stati soppressi 46 mila cinghiali.