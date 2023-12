Piattaforma identità digitale Ue: c’è Aruba nella cordata vincente

La società, che ha il suo quartier generale a Ponte San Pietro , fa parte, unica italiana, del Consorzio « SovereignX », che si è aggiudicato un contratto da 41 milioni di euro per sviluppare la soluzione, ed è guidato da Eviden Belgium . Oltre ad Aruba ne fanno parte Capgemini Nederland, Engineering International Belgium, Ionos e Cosmote Global Solutions. Nei prossimi tre anni, il consorzio avrà quindi il compito di sviluppare «Simpl-Open», il software destinato a diventare il «sistema operativo» dei data space e altre iniziative di federazione cloud-to-edge; progettare Simpl-Labs, un ambiente per i data space per testare Simpl-Open e progettare l’adozione di Simpl-Open da parte dei data space selezionati.

Sicurezza e affidabilità

«L’aggiudicazione di questa gara - spiega il general manager di Aruba Enterprise Giorgio Girelli -, rappresenta un ulteriore e importante passo per rafforzare il nostro posizionamento di Cloud Service Provider europeo, orientato a fornire servizi cloud e di colocation sicuri e affidabili nel rispetto dei più recenti standard europei in materia di gestione dei dati. Nel raggruppamento, metteremo a disposizione tutte le nostre competenze e tecnologie per realizzare la piattaforma che ospiterà i data space in Europa».