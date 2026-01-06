Pil 2026, a Bergamo prevista una crescita dello 0,8%

Il prodotto interno lordo nazionale (Pil) dovrebbe superare nel 2026 i 2.300 miliardi di euro, con un incremento di 66 miliardi (più 2,9%) rispetto all’anno appena concluso. In termini reali, ovvero al netto dell’inflazione, la crescita dovrebbe attestarsi solo allo 0,7% in più, sostenuta principalmente dalla ripresa dell’export (più 1%), dalla stabilità dei consumi delle famiglie (più 0,6%) e dei consumi della pubblica amministrazione (più 0,5%), mentre si registra un rallentamento degli investimenti (più 0,7% rispetto al 2,4 in più dell’anno appena concluso).

La previsione elaborata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre esamina anche le prestazioni delle singole regioni e province d’Italia, mostrando come l’Emilia Romagna con una performance di crescita prevista dello 0,86% scalzerà il Veneto prendendosi la guida del Paese, grazie soprattutto alla tenuta del settore della metalmeccanica, dell’automotive e delle biotecnologie. «Senza contare - si legge nello studio - che questa regione può contare su un mercato del lavoro solido, su investimenti pubblici mirati e su strategie per l’innovazione e l’export che hanno creato le condizioni per uno sviluppo che è destinato a consolidarsi anche negli anni a venire».

Nel confronto fra regioni la Lombardia (più 0,73%) si ferma al quinto posto della graduatoria, dopo Lazio, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La classifica fra le province rispecchia la previsione: sono sei i territori emiliano-romagnoli nella top ten della crescita legata al Pil, con Bologna, Reggio Emilia e Ravenna nelle prime cinque posizioni. La prestazione migliore di tutte, però dovrebbe essere quella di Varese, con un netto più 1% di crescita, unica provincia lombarda nelle prime dieci posizioni. La seconda è Bergamo, per la quale si prevede una crescita dello 0,8% che la posiziona al 17esimo posto in classifica, subito prima di Como.