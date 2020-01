Pizze e panettoni, vince Bergamo La critica premia il mago dei lieviti

Ma lui, Alessio Rovetta, 36 anni, tra gli alfieri della nuova generazione di pizzaioli bergamaschi che insieme a Ian Spampatti è destinato a far ancora molto parlare di sé, pur gradendoli molto, non si fa condizionare dai riconoscimenti. Il suo locale, ai Sette Ponti di Cenate Sopra, è sì una degli approdi più gettonati per degustare pizze gourmet (lui ama più la definizione di «pizze contemporanee»), ma Alessio preferisce definirlo un «luogo di sperimentazione», se non addirittura un vero e proprio laboratorio, di idee e di prodotti sempre nuovi.