Polenta taragna? Ora è un piatto pronto al supermercato

Entro poche settimane debutterà nei supermercati la polenta taragna orobica, in versione «piatto pronto», soltanto più da scaldare. È la prima volta che viene proposta in questa modalità, ed è la naturale evoluzione di un modo di far cucina che ormai non risparmia neppure le ricette più elaborate, nel nome della praticità e del risparmio di tempo.

Dalla collaborazione fra «La Nuova Gastronomia e Pasticceria srl» di Azzano San Paolo e la Latteria Sociale di Branzi nasce infatti un nuovo prodotto che va incontro alle nuove esigenze dei consumatori. Cucinare la «taragna» richiede infatti parecchio tempo, che spesso finisce per scoraggiarne la preparazione. In commercio esistono già prodotti sottovuoto, come la farina per polenta taragna, una miscela di grano saraceno e farina di mais bramata, commercializzata dal gruppo Moretti di Bergamo, alla quale si aggiunge ora un piatto pronto, che si può consumare dopo pochi minuti, scaldandolo in padella o al microonde.