Presentato il concept ChorusLife a Pietra Ligure

ChorusLife sbarca in Liguria. La smart city immaginata da Domenico Bosatelli, il fondatore di Gewiss scomparso nel 2022, in fase di ultimazione a Bergamo nell’area ex Ote, avrà un omologo a Pietra Ligure, dove Costim ridisegnerà l’area dismessa dell’ex cantiere navale Rodriquez. Il concept ChorusLife Pietra Ligure è stato presentato giovedì 18 aprile nella cittadina della Riviera di Ponente dal sindaco Luigi De Vincenzi, dal consigliere delegato di Polifin Massimo Tivegna, dal ceo di Costim Davide Albertini Petroni e da Stefano Boninsegna dello studio Genius Loci Architects.