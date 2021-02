Produzione 2020, in provincia -10% Nel 4° trimestre lieve rialzo, ordini ok

I segnali di recuperano continuano, anche se rallentano un po’ rispetto al terzo trimestre. Nell’ultima parte del 2020, secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio, la produzione manifatturiera in provincia di Bergamo ha continuato a crescere, seppur con minore velocità per via del nuovo peggioramento della situazione sanitaria, dopo il crollo della prima metà dell’anno e il recupero intenso, seppur parziale, del terzo trimestre. Così le imprese industriali con almeno 10 addetti hanno fatto segnare un incremento dell’ 1,1%, mentre quelle artigiane con almeno 3 addetti evidenziano una ripresa più marcata, pari al +5,7%. Nonostante questi risultati positivi, in controtendenza con il dato nazionale dove la produzione ha mostrato un calo nel quarto trimestre, i livelli pre-Covid non sono ancora stati raggiunti: la variazione rispetto all’analogo periodo del 2019 è pari al -2,5% per l’industria e al -2,2% per l’artigianato.