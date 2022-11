Programmatori, infermieri e autisti: ecco le offerte di lavoro dei Centri per l’impiego

Operai, impiegati, autisti di autobus e programmatori. Ma anche infermieri, geometri ed elettricisti. Sono numerose le offerte di lavoro dei Centri per l’impiego bergamaschi nel bollettino aggiornato a lunedì 14 novembre, diffuso dalla Provincia di Bergamo. Chi è in possesso dei requisiti indicati nel bollettino pdf disponibile sul sito della Provincia può inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura e il curriculum vitae, ricordandosi di di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui desidera candidarsi. Per evitare di inviare candidature inutilmente è consigliabile controllare di avere i requisiti richiesti consultando sempre il bollettino.