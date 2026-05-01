RadiciGroup, accordo chiuso con Lone Star. La chimica passa al fondo Usa, nasce Raditex per il tessile

È stato siglato giovedì 30 aprile il closing dell’operazione tra RadiciGroup e il fondo americano Lone Star. Dopo l’ok delle autorità competenti, le aree Specialty Chemicals e High Performance Polymers entrano ufficialmente nel portafoglio del private equity statunitense, mentre la famiglia Radici mantiene il controllo dell’area Advanced Textile Solutions, che viene conferita nella nuova società Raditex.