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Economia / Valle Seriana Venerdì 01 Maggio 2026

RadiciGroup, accordo chiuso con Lone Star. La chimica passa al fondo Usa, nasce Raditex per il tessile

ACQUISIZIONE COMPLETATA. Siglato il closing tra RadiciGroup e il fondo Lone Star: le divisioni chimiche passano al private equity statunitense, mentre la famiglia Radici mantiene il controllo del tessile con la nuova società Raditex. L’operazione, avviata nel 2025, ridefinisce la struttura del gruppo da 950 milioni di fatturato.

Lucia Ferrajoli
Lucia Ferrajoli

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RadiciGroup, accordo chiuso con Lone Star. La chimica passa al fondo Usa, nasce Raditex per il tessile
Il quatier generale di RadiciGroup

Gandino

È stato siglato giovedì 30 aprile il closing dell’operazione tra RadiciGroup e il fondo americano Lone Star. Dopo l’ok delle autorità competenti, le aree Specialty Chemicals e High Performance Polymers entrano ufficialmente nel portafoglio del private equity statunitense, mentre la famiglia Radici mantiene il controllo dell’area Advanced Textile Solutions, che viene conferita nella nuova società Raditex.

L’operazione conferma la volontà della famiglia di separare il percorso del tessile da quello della chimica

RadiciGroup, accordo chiuso con Lone Star. La chimica passa al fondo Usa, nasce Raditex per il tessile
Da sinistra Maurizio e Angelo Radici

Il completamento dell’operazione arriva al termine del processo annunciato nel febbraio 2025 e conferma la volontà della famiglia di separare il percorso del tessile da quello della chimica, con un assetto studiato per garantire continuità industriale. Il gruppo, che nel 2025 ha registrato un fatturato complessivo che si avvicina al miliardo di euro, ridisegna così anche la propria geografia societaria.

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