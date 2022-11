Realtà virtuale declinata negli eSports: i progetti degli allievi bergamaschi

Si chiamano eSports e sono l’equivalente virtuale degli sport tradizionali. Più di semplici sedute di videogiochi, gli eSports stanno spopolando nel mondo. Per questo non stupisce che il settore attiri l’attenzione del mondo imprenditoriale bergamasco, tanto da dare vita alla prima «Scuola di eSport management d’Italia», una scuola di Alta Formazione dell’Università di Bergamo, realizzata insieme a Servizi Confindustria Bergamo con il supporto di Fassi Group e in collaborazione con Ak Informatica , eccellenza italiana per la costituzione e animazione dei team.