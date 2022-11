Ricavare contenitori dal kiwi: la sfida bio di BGreen Solutions

Una necessità per la Lamiflex - azienda di Ponte Nossa che si occupa della trasformazione di materiali compositi - che ha potuto contare sulla soluzione individuata da un team giovane. Questo grazie a BGreen Solutions, piattaforma che «risolve problemi» ricorrendo alle biotecnologie e alle conoscenze nell’ambito della sostenibilità . L’iniziativa è stata presentata qualche tempo fa al Kilometro Rosso, davanti a una platea di un centinaio di persone, e l’obiettivo è «rivolgerci alle imprese che vogliono seguire un percorso all’insegna delle biotecnologie e della sostenibilità», come spiega Ugo Ghilardi, presidente di BGreen Technologies, start up nata a fine 2019, che opera nel settore delle biotecnologie industriali.