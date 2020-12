Ristori Lombardia, si va avanti Altri 30 milioni per le micro imprese

La giunta rifinanzia il pacchetto di sussidi per le piccole attività e i lavoratori senza partita Iva. Fontana: abbiamo aumentato la platea dei beneficiari.

Altri 30 milioni di euro per le micro imprese lombarde che stanno soffrendo in maniera particolare la crisi economica a causa della pandemia da Covid-19 e che non beneficiano dei Ristori del governo. Fondi che permetteranno di estendere gli aiuti alle attività con codici Ateco prima esclusi.

Lo ha deciso la Giunta regionale nella seduta di ieri su proposta del presidente Attilio Fontana. «Con questi ulteriori 30 milioni - spiega il governatore - abbiamo deciso di aumentare la platea dei beneficiari dei nostri sussidi. Con la delibera approvata oggi (ieri, ndr) diamo inoltre il via al nuovo Avviso 1 ter del bando «SI! Lombardia». «Contemporaneamente - prosegue Fontana - provvederemo a riaprire l’Avviso 1 e l’Avviso 1 bis, tutti destinati alle micro imprese lombarde. Mentre per i professionisti con partita Iva resta confermato l’Avviso 2 che partirà l’11 gennaio, con chiusura al 15».