Rossini, obiettivo Germania: acquisita la Willax GmbH

Obiettivo Germania per il gruppo Rossini di Seriate che cresce nel segno dell’internazionalizzazione con l’acquisizione dell’azienda tedesca Willax GmbH. Un’operazione - 18 milioni di euro l’investimento a bilancio - per rafforzare la presenza all’estero nel settore abbigliamento da lavoro e Dpi (Dispositivi di protezione individuale). Rossini ha chiuso il 2023 con un fatturato di 53 milioni e con Willax incrementa il portafoglio prodotti, come player di assoluto riferimento del settore in tutta Europa.

Willax

Willax, azienda a gestione familiare nata nel 1959 nel Nord della Baviera, dal 1983 è a Beilngries, vicino a Monaco di Baviera, un punto di riferimento per il mercato tedesco per l’elevata qualità dei prodotti, la decennale esperienza e l’innovazione dei tagli, design e sviluppo interni, oltre alla garanzia di un prodotto robusto che offre sicurezza, comfort e funzionalità. Willax ha un fatturato di circa 18 milioni di euro e distribuisce il brand proprietario «Bullstar» e «Puma Workwear» nel settore Diy (il «fai da te»). Il fattore economico è uno dei quattro pilastri della strategia di sostenibilità a lungo termine del gruppo Rossini, insieme a quelli sociale (con particolare attenzione ai propri dipendenti, al welfare aziendale e agli stakeholder sul territorio), ambientale (il 70% di energia utilizzata nella sede proviene da fonti rinnovabili e la gamma «Recycled» è prodotta con materiali riciclati per ridurre l’utilizzo di risorse vergini) e di governance. A breve Rossini inaugurerà a Seriate un sistema di stoccaggio robotizzato con un nuovo magazzino altamente automatizzato.

«Giornata storica»

«È una giornata storica per Rossini: dal 1969 a oggi l’azienda è cresciuta diventando una dei protagonisti del mercato italiano e l’ambizione è quella di crescere ulteriormente oltre confine - commenta Marco Rossini, presidente e amministratore delegato del gruppo -. L’acquisizione di Willax, società di assoluto prestigio nel mercato tedesco, aggiunge grande qualità al portafoglio dei nostri prodotti: ora guardiamo con maturità e rinnovato entusiasmo alle sfide future».

Alberto Pedroni, direttore generale del gruppo Rossini, sottolinea che «nel contesto di mercato attuale non è sufficiente avere un buon bilancio o un’ottima struttura. La dimensione internazionale è l’unica che può garantire un futuro stabile e sostenibile ad una società con un progetto di crescita a lungo termine. Abbiamo identificato in Willax il partner migliore per consolidarci all’estero, avendo gli stessi valori e standard di qualità che caratterizzano Rossini».