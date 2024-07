Sabato 6 luglio via ai saldi, con previsioni al ribasso: «Potere di spesa in calo»

Iniziano sabato 6 luglio - in tutta Italia come in Provincia di Bergamo - i saldi estivi. Con previsioni al ribasso, rispetto al passato, secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio: a Bergamo, per l’acquisto di capi scontati, ogni famiglia spenderà in media 205 euro, 90 a persona, per un valore complessivo di 58 milioni di euro. Nel 2023 la media a famiglia era di 232 euro, quindi 99,50 a persona e un complessivo di 67 milioni.

In calo anche il numero di famiglie che acquisterà articoli in saldo: il 58%, contro il 61% del 2023 e il 66% del 2022. Articoli che partiranno con uno scontro del 20 o 30%, per arrivare al 40% nelle prossime settimane.

«Speriamo almeno che il bel tempo torni così da invogliare a fare acquisti»

«Il potere di spesa delle famiglie bergamasche è in continua discesa»

«Il clima non sta aiutando - dice Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo - nei negozi di abbigliamento e calzature tanta merce è ancora in magazzino, per cui chi sta aspettando i saldi potrà trovare tanto assortimento. Il potere di spesa delle famiglie bergamasche è in continua discesa, per cui il numero delle persone che si permetteranno gli acquisti di fine stagione è in calo di tre punti percentuali rispetto allo scorso anno. Speriamo almeno che il bel tempo torni così da invogliare a fare acquisti».