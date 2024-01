Saldi invernali al via, è l’ora dello shopping: in ballo 4,8 miliardi

A fare da apripista è la Valle d’Aosta, dove si comincia il 3 gennaio, mentre nelle altre regioni si dovrà attendere venerdì 5. Ai nastri di partenza ci sono quasi 16 milioni di famiglie pronte a fare acquisti, per un giro d’affari vicino ai 5 miliardi. Il periodo dello shopping scontato, che scatta alla vigilia dell’ultimo week end di festività natalizie, si preannuncia un’occasione ghiotta sia per i consumatori, che per i commercianti.

Le previsioni

Secondo le stime dell’ufficio studi di Confcommercio, le famiglie che intendono sfruttare gli sconti sono 15,8 milioni. Ci sarà chi ha già preso di mira un capo troppo costoso a prezzo pieno e chi è pronto a vagare per negozi in cerca dell’affare: comunque, si stima che in media si spenderanno 137 euro a persona, 306 euro la spesa media a famiglia, per un giro d’affari complessivo di 4,8 miliardi. «Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani», spiega il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, secondo il quale questi saldi rappresentano «un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti».

Tanti marchi però hanno già anticipato i ribassi per i clienti più fidelizzati

Il calendario

A cominciare sarà la Valle d’Aosta mercoledì 3 gennaio, mentre tutte le altre Regioni sono allineate sulla data del 5 gennaio, con scadenze di chiusura diverse. Fanno eccezione l’Alto Adige, dove l’avvio degli sconti è diversificato tra i comuni turistici (dal 24 febbraio) e tutti gli altri (13 gennaio), e Trento, dove i commercianti possono decidere liberamente i periodi in cui effettuare gli sconti. In Alto Adige i Comuni turistici ai nastri di partenza il 24 febbraio e gli altri il 13 gennaio.

Il vademecum