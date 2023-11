Dopo il primo weekend lungo e la pausa infrasettimanale per ottimizzare la programmazione degli espositori, da venerdì 17 a domenica 19 novembre alla Fiera di Bergamo si riaccendono i riflettori sul secondo tempo del Salone del Mobile by Promoberg, appuntamento tra i più importanti tra quelli dedicati al grande pubblico di appassionati di arredamento e design Made in Italy.

A Bergamo il Salone del mobile Sui 13mila metri quadrati dei due padiglioni in via Lunga, allestiti con grande eleganza, il pubblico trova tutto quello che serve per arredare al meglio e come desidera la propria abitazione, che sia un bilocale o una villa milionaria, grazie all’eccellenza espositiva rappresentata da un centinaio di brand.

Ad arricchire la 18esima edizione del Salone del Mobile di Bergamo, proseguono anche nella seconda tornata gli eventi collaterali, tra cui si segnala “La semplicità è la cosa più complicata del mondo”, talk dedicato a Vico Magistretti, che chiude in bellezza la rassegna promossa dalla Fondazione Architetti Bergamo: l’appuntamento è per sabato 18 (dalle 11 alle 13), con i racconti e i ricordi della nipote di Vico Magistretti, Margherita Pellino. Dopo una breve introduzione sulla Fondazione studio museo a lui dedicata (il luogo, la sua storia, le iniziative e le mostre fino all’archivio, vero cuore pulsante di ogni progetto della Fondazione) il racconto si concentra sulla figura di Magistretti: la formazione tra Milano e Losanna, l’incontro con Ernesto Nathan Rogers, i primi lavori come architetto e le partecipazioni alle Triennali del dopoguerra, l’inizio dell’attività come designer, il metodo e le costanti progettuali attraverso i prodotti più noti e di successo (Carimate, Eclisse, Atollo, Vidun, Nathalie, Maralunga e molti altri). Due ore su Vico, dai suoi progetti più conosciuti e apprezzati alle sue idee sul design, sulla produzione in serie, sul senso di un mestiere. A Magistretti è dedicata anche la mostra “Vico Magistretti. Architettura e design”, curata dalla Fondazione e allestita da Chiara Corbani. Nata nel 2020 per celebrarne il centenario della nascita, la mostra racconta sei decenni di carriera attraverso i progetti di architettura e i prodotti di design che sono entrati nelle case di tutto il mondo. Nel weekend di scena anche diversi show cooking, come quello (domenica, dalle 11 alle 13), con il noto chef Mirko Ronzoni.

A Bergamo il Salone del mobile Tra le curiosità della prima tornata, che conferma però quanto il Salone del Mobile di Promoberg sia di ottima qualità e in grado di catturare l’interesse anche fuori dai confini regionali e nazionali, l’arrivo a Bergamo dall’estero di interior designer, in visita al Salone per trovare tra gli espositori presenti le migliori soluzioni per arredare gli ambienti dei propri facoltosi clienti. In fiera non mancano però, come detto, le soluzioni per tutte le case e per tutte le tasche.

