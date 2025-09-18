Salone di Genova, show mondiale di meraviglie galleggianti: 14 bergamasche in fiera

A Genova la 65esima edizione del Nautico

Sono 14 le realtà orobiche in passerella a caccia di prospettive per il biennio 2026-2027, dopo 2 anni con un fatturato record di 8,6 miliardi di euro per il comparto nazionale e i segnali di una contrazione sulle piccole imbarcazioni del 10%. Al contrario, tiene e come il prezioso business dei superyachts (oltre 24 metri di lunghezza), dove l’Italia è al top assoluto.