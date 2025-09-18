Burger button
Economia / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025

Salone di Genova, show mondiale di meraviglie galleggianti: 14 bergamasche in fiera

LA MANIFESTAZIONE. Sono 14 le realtà orobiche in passerella a caccia di prospettive per il biennio 2026-2027. Riva presenta il nuovo open «58 Capri» in linea nel plant di Sarnico.

Luca Cuni
Luca Cuni

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Al via a Genova la 65esima edizione del Nautico
Al via a Genova la 65esima edizione del Nautico

Genova

Un mare per tutti. Nel blu di Genova spicca la nautica da diporto made in Bergamo, fra cantieristi ed accessoristi. Al via a Genova la 65esima edizione del Nautico, uno show da non perdere con mille imbarcazioni, 96 première ed espositori da 45 Paesi.

A Genova la 65esima edizione del Nautico
A Genova la 65esima edizione del Nautico

Sono 14 le realtà orobiche in passerella a caccia di prospettive per il biennio 2026-2027, dopo 2 anni con un fatturato record di 8,6 miliardi di euro per il comparto nazionale e i segnali di una contrazione sulle piccole imbarcazioni del 10%. Al contrario, tiene e come il prezioso business dei superyachts (oltre 24 metri di lunghezza), dove l’Italia è al top assoluto.

A Genova la 65esima edizione del Nautico
A Genova la 65esima edizione del Nautico

Sotto la Lanterna si cercherà di capire anche le ripercussioni dell’instabilità geopolitica e dei Dazi imposti da Trump. Per gli amanti dell’andar per mare, il Salone regala un tuffo fra i capolavori e giornate per evadere e sognare ad occhi aperti. In fiera 19 le imbarcazioni bergamasche in vetrina, 5 le anteprime, tra le quali il Riva «58 Capri» in produzione a Sarnico. Si va avanti sino al 23 settembre, attese 150 mila presenze.

