Sanpellegrino compie 125 anni con lo stabilimento di Ruspino sempre al centro

Sanpellegrino celebra 125 anni di attività , con radici profonde nel territorio orobico, dove si trova lo storico stabilimento di Ruspino . La «festa di compleanno» si è tenuta in un ristorante nel centro di Milano alla presenza dei vertici societari guidati dall’amministratore delegato, Michel Beneventi , che ha sottolineato come questo traguardo significhi non solo riflettere sul passato, ma anche guardare al futuro con una strategia di sviluppo internazionale e sostenibilità, pur restando fedeli ai valori che hanno resa famosa l’azienda.

Lo stabilimento di Ruspino , attivo dal 1899 , resta il centro nevralgico delle attività del Gruppo dove l’iconica acqua minerale viene imbottigliata per essere distribuita in oltre 150 Paesi . Negli ultimi anni, lo stabilimento è stato oggetto di importanti investimenti che ne hanno modernizzato le infrastrutture, rendendolo uno dei più avanzati del settore.

Il progetto «Flagship Factory»

Il progetto «F lagship Factory » comporta un investimento di oltre 90 milioni di euro , con l’obiettivo di incrementare l’efficienza produttiva e ridurre l’impatto ambientale. Oggi il sito, che occupa oltre 500 dipendenti, utilizza tecnologie avanzate per il riciclo dell’acqua e per l’efficientamento energetico, riuscendo a ridurre significativamente le emissioni di CO2 e l’utilizzo di risorse idriche. Il gruppo ha una base anche a Madone .

Sanpellegrino è del gruppo Nestlé Waters

Sanpellegrino è parte del gruppo Nestlé Waters , una delle principali divisioni del colosso svizzero, dal 1997. A livello globale, l’azienda genera un fatturato annuo che supera il miliardo di euro. Le esportazioni rappresentano circa il 65% del giro d’affari complessivo , con mercati chiave come Stati Uniti, Francia, Germania e Giappone. L’acqua San Pellegrino è considerata un prodotto «premium» ed è spesso associata a contesti di lusso e ai ristoranti stellati. Anche le bibite analcoliche storiche come aranciata e chinotto rappresentano una parte importante del business.

Sanpellegrino ha posto la sostenibilità al centro della sua strategia per il futuro. L’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2040 è un impegno in linea con la politica del gruppo Nestlé. Per raggiungere questo traguardo, l’azienda punta a utilizzare materiali riciclati per il packaging e a ridurre le emissioni lungo tutta la filiera produttiva.