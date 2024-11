Seriana nella «Top 300» europea del Financial Times per crescita

Prestigioso riconoscimento per Seriana Spa: la società bergamasca, specializzata in interventi di adeguamento e miglioramento antisismico per gli edifici prefabbricati in calcestruzzo per l’industria e il terziario entra nella speciale graduatoria commissionata dal Financial Times alla società di studi Statista, pubblicata online sul sito del prestigioso media economico-finanziario.