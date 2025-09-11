Servizi di ingegneria, Ets fa domanda per quotarsi in Borsa

Ets ha sede a Villa d’Almè e un organico di oltre 120 professionisti qualificati. In una nota, il presidente, l’ingegner Donato Romano, spiega: «Abbiamo avviato il processo di quotazione in Borsa perché crediamo che l’accesso al mercato dei capitali rappresenti un ulteriore passaggio strategico nel percorso di crescita avviato quasi 30 anni fa. Dopo aver acquisito l’esperienza necessaria nel settore infrastrutturale e dell’edilizia sanitaria, tra cui l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, abbiamo intrapreso una strategia volta alla diversificazione in settori tecnologicamente sfidanti, come data center, impianti nucleari e impianti a idrogeno». E conclude: «Siamo ora pronti a crescere ulteriormente per linee interne ed esterne e stiamo già valutando possibili acquisizioni strategiche, che ci permetteranno di ampliare la nostra attività sia dal punto di vista dell’offerta che dal punto di vista dell’espansione geografica».