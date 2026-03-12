Siad, nuovo sito a Seriate: investimento di 18 milioni di euro

Dopo l’investimento - l’estate scorsa - di circa 50 milioni per uno stabilimento a Marghera, Siad investe altri 18 milioni per realizzare un altro sito produttivo a Seriate. Nell’area di Comonte già ex Frattini, in ultimo di proprietà della Ims Technologies (gruppo Coeclerici) di Calcinate, che ha ceduto le attività che svolgeva in quell’area oltre un anno fa. Il nuovo stabilimento - i lavori sono in corso e si dovrebbero concludere a metà anno - sarà destinato alla produzione di compressori alternativi, oggi realizzati nella sede cittadina (e storica) di via San Bernardino. Che resta: semplicemente a Seriate il gruppo ha trovato spazi adeguati per un ampliamento.

Protagonista l’Engineering

Come per Marghera, il settore interessato dall’operazione è l’Engineering, che fa capo alla società Siad Macchine Impianti. Solo che nel caso della località veneziana, la produzione è incentrata su impianti di frazionamento dell’aria (che, in parole povere, producono gas), mentre nel comune alle porte di Bergamo si realizzeranno compressori alternativi per gas di processo e aria e compressori alternativi oil-free per il soffiaggio di bottiglie in rPet e Pla, che servono a comprimere il gas.

In quanto a manodopera, l’azienda prevede che, a regime, nel nuovo sito lavoreranno più di 60 persone su un totale di 584 dipendenti di Siad Macchine Impianti (circa 2.500 gli addetti a livello globale). La divisione Engineering, con il proprio business, incide per circa il 30% sul fatturato del gruppo, che nel 2025 - secondo le stime preliminari - ha superato quota un miliardo e 160 milioni, in crescita del 10% rispetto al 2024. Gli altri comparti in cui è attivo il gruppo sono Gas industriali, Healthcare ed Energia.

Primo compressore 100 anni fa

La realizzazione del nuovo stabilimento - che il presidente e amministratore delegato, Bernardo Sestini, definisce «un passo strategico nel percorso di rafforzamento della posizione di Siad nella tecnologia dei compressori» - coincide anche con «i 100 anni dal primo compressore progettato e realizzato da Quirino e Bernardo Sestini: un compressore per acetilene oil-free». I compressori a firma Siad trovano applicazione in diversi ambiti, tra cui la transizione energetica e i settori industriale e alimentare. Con clienti in tutto il mondo.

«Il nuovo stabilimento di Seriate migliorerà significativamente la capacità produttiva, supportando l’espansione globale nel mercato dei compressori - precisa il direttore generale del settore Engineering, Paolo Ferrario -. L’integrazione digitale avanzata in tutte le fasi operative garantirà precisione, qualità, performance e affidabilità, caratteristiche che da sempre contraddistinguono Siad nel settore. Anche i processi di sicurezza beneficeranno di tecnologie avanzate, nel rispetto dei più elevati standard».