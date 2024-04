Skille 2000, la fotografia dell’operosità bergamasca

È arrivata in edicola la guida per conoscere le piccole e medie imprese che innervano l’economia bergamasca. Dopo la presentazione di Skille 1000 imprese, avvenuta a dicembre scorso (per chi lo avesse perso può scrivere a [email protected]), con la graduatoria delle prime mille imprese della nostra provincia per fatturato 2022, le analisi per fatturato e per settore e le prospettive di sviluppo, entriamo ora nel cuore pulsante delle Piccole e Medie Imprese fatte di officine altamente tecnologiche, laboratori con invidiabili team di ricerca e sviluppo e attività commerciali. Nel quadro che abbiamo disegnato ci sono i numeri delle aziende con la località, il fatturato, il risultato di esercizio, il Cagr, il Mol, il Roi e il patrimonio netto, ma ci sono anche i volti di chi questi numeri li genera e crea quell’indotto economico che rende la nostra terra ricca e permette alle famiglie dei lavoratori di crescere.

Aziende: la classifica dalla 1001 alla 3000

Si comincia con l’azienda che nel 2022 occupa il posto 1001 con 12.828.000 € di fatturato (High Tech Products di Bergamo) per arrivare all’azienda n. 3000 con 3.400.000 € di fatturato (Elettroarmature di Costa di Mezzate).

La pubblicazione Skille 2000 in edicola con l’Eco di Bergamo Per la presentazione dei dati abbiamo individuato dei filoni interpretativi insieme al Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli studi di Brescia, che ci auguriamo possano servire agli imprenditori e ai manager per comprendere il contesto in cui operano: come si sono mossi i concorrenti e su cosa stanno puntando le altre aziende della propria filiera. Potete trovare le prime 500 aziende con il Cagr più aggressivo (il tasso medio composito di crescita in base al fatturato registrato negli ultimi esercizi). In testa ci sono la Job Service (+839), Edifica Terza di Bergamo (+823), Ortelli Consulting di Ranica (+705), Golden Rule di Bergamo (+623) e Multiservice Group di Treviglio (+445). Il 95% di queste 500 realtà ha incrementato il fatturato rispetto al 2021: quasi la metà delle imprese è addirittura cresciuto in media più del 50% all’anno.

La lettura per settori

C’è poi la lettura tecnica e prospettica dei quattro settori in cui si raggruppa il maggior numero delle attività. Potete trovare la meccanica con in testa la Elmas di Gazzaniga, la gomma plastica con al vertice la Hoefert Italia di Viadanica, la chimica trainata dalla Euro Kemical di Covo e la logistica con al top la Autotrasporti Longa di Luzzana. Di particolare spessore il contributo di Kpmg sui grandi temi sul tavolo dei board aziendali: la rendicontazione dei criteri Esg, la finanza sostenibile e le politiche di contrasto alle emissioni di CO2 da mettere in atto.

I volti e le storie degli imprenditori e delle imprese

Ci sono infine i volti degli imprenditori e delle imprese che hanno scelto Skille 2000 come vetrina per la loro attività: storie di aziende come New Aerodinamica di Casazza, Lattoneria moderna di Casnigo e Corus Italia di Curno, di famiglie come i Bottaro di Grassobbio, i Ghisleni della Technomovint di Gorlago, i Manenti della Manenti impianti di Grumello del Monte, i Cremonesi della Crear di Canonica d’Adda, di invenzioni come per la Blutech di Gorle, la Butti di Cisano Bergamasco e la Aseco di Zanica e di nuove esperienze come per la MMG Cantieri di Ponteranica nata nel 2020 da una coppia di giovani imprenditori Michele Mura e Chiara Marinelli. Tutte storie che saranno di ispirazione per le nuove generazioni di tecnici, ingegneri, ma anche filosofi e operai specializzati che scelgono di incarnare il Dna bergamasco fatto di lavoro tenace, ossessione per la precisione e libertà creativa.