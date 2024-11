Soft skills e personalità lette dall’IA per aiutare i recruiter

Sono diverse le ricerche che hanno scandagliato il tema del recruiting degli under 27 tramite l’utilizzo dei social. Tra le tante indagini, è particolare quella realizzata da un’Università di Teheran - città dove gli studenti faticano a far rispettare nella realtà i diritti umani - che ha introdotto l’uso dell’intelligenza artificiale per l’analisi dei profili Instagram, con l’obiettivo di prevedere competenze comportamentali e tratti della personalità in chiave lavorativa.

Lo studio, condotto su un campione di 400 utenti, ha utilizzato algoritmi avanzati come Deep Learning e Random Forest per analizzare oltre 56 caratteristiche estratte dai profili. I risultati sono sorprendenti: l’accuratezza media nel prevedere le competenze trasversali è stata del 70%, con picchi del 76% per l’iniziativa e il decision-making strategico. La ricerca ha valutato 16 soft skills, tra cui innovazione, negoziazione, tolleranza allo stress e orientamento alla qualità. Il Deep Learning ha ottenuto le migliori performance, raggiungendo un’accuratezza del 74% per la Continuous Learning e del 75% per la capacità di innovazione.

I risultati dello studio