Sostenibilità ambientale, Carbon Disclosure Project assegna una «A-» a Brembo

Brembo si conferma tra le aziende leader per l’azione nei confronti del cambiamento climatico e della gestione delle risorse critiche. La conferma arriva da Cdp - Carbon Disclosure Project - organizzazione globale non-profit che misura l’impegno per l’ambiente di aziende, città e organizzazioni: l’azienda bergamasca ha ottenuto un punteggio di A- in entrambe le categorie (cambiamento climatico e gestione delle risorse idriche, appunto).