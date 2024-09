Sta per nascere un Riva di 70 metri, il più grande nella storia aziendale

Calato il sipario sui saloni nautici di Genova e Cannes, non mancano le novità per la nautica orobica: Riva ha infatti ufficializzato venerdì 27 settembre la costruzione del superyacht da record, il più grande della sua storia lunga oltre 180 anni. Si tratta dell’ammiraglia del brand di Sarnico di 70 metri di lunghezza, in acciaio e sovrastruttura in alluminio che si annuncia di rara bellezza per soluzioni tecnologiche, design raffinato e confort.

I dettagli

Una vera e propria nave dotata di una propulsione ibrida di ultima generazione e all’insegna della sostenibilità. Modello peraltro già venduto, con l’armatore, al momento non reso noto e già cliente della maison. Lo scafo è già in fase di costruzione nello stabilimento della Riva Superyachts Yard di Ancona, l’avveniristico cantiere di 80 mila metri quadrati dove Ferretti Group costruisce tutte le imbarcazioni dai 50 ai 90 metri e dove attualmente è in costruzione l’attuale ammiraglia, il Riva 54 metri. Impensabile costruirlo nel centro produttivo di Sarnico, dove Riva costruisce imbarcazioni da 8 a 21 metri e nemmeno nell’ampliato plant di La Spezia, dedicato a yachts da 23 a circa 40 metri.

«Manifesto di stile e design»