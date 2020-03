«Stop aziende? Ma in tutta Europa» Intervista all’ad di Brembo, Tiraboschi

Tiraboschi: prendere decisioni disordinate rischia di costare caro. Bene come si sono mossi in Cina. «Nel 2019 Brembo ha dimostrato di essere resistente. Non abbiamo abbandonato l’idea di un partner per crescere»

«L’ipotesi di chiudere le aziende che si sta discutendo in queste ore, può avere un effetto dirompente. Se, ripeto, se va fatta per salvaguardare la vita delle persone nessuno la mette in discussione, ma è una decisione che dovrebbe essere presa a livello europeo. Tutti i paesi fermi nello stesso momento, altrimenti il danno sarebbe fatale, non solo per l’economia italiana».

A parlare Matteo Tiraboschi, vicepresidente esecutivo del Gruppo Brembo .