«Sviluppare talenti»: Clara Bertolaia approda in Costim

Laureata in Scienze dell’Educazione nel 1998 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Bertolaia inizia la sua carriera professionale in Sun Microsystems - poi Oracle - dove rimane per circa 6 anni. Tra il 2005 ed il 2007 ricopre il ruolo di Senior HR Specialist in Class Editori; nel 2007, passa in Amplifon ove contribuisce alla crescita della società e delle sue risorse umane, attraverso un percorso di carriera di successo nel dipartimento HR fino al 2021. Infine, dal 2021 al 2023, ha svolto l’incarico di HR & Organization Director presso Cisalfa Sport.

La nomina rappresenta un ulteriore importante step nel processo di managerializzazione dell’intero Gruppo Costim, che conta oltre 600 dipendenti. «Sono felice di poter lavorare in una realtà solida, dinamica e innovativa come Costim» ha commentato Clara Bertolaia, nuovo HR & Organization Director. «Ho trovato immediatamente un forte feeling con i valori, la mission e la vision del Gruppo, con ambiziosi obiettivi di crescita. Sono sicura che insieme faremo un bellissimo lavoro, sia dal punto di vista professionale che umano, continuando ad attrarre e sviluppare talenti».

Jacopo Palermo, Ceo di Costim, ha affermato: «È con grande piacere e a nome di tutto il Gruppo che do il benvenuto a Clara Bertolaia. Siamo sicuri che grazie alla sua esperienza e alla sua vision darà un importante contributo al percorso di crescita di Costim, rafforzando il posizionamento del Gruppo in ottica employer branding, così come l’impegno a costruire una relazione duratura con le risorse umane, investendo nella formazione, valorizzazione e nel loro benessere. L’ingresso di una risorsa dello spessore manageriale di Clara rappresenta, quindi, un ulteriore passo nel consolidamento del processo di managerializzazione dell’intero Gruppo e testimonia la concretezza e attrattività del progetto Costim».